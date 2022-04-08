Участник кражи "путинской" иконы из Иверского монастыря получил 8 лет колонии

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Валдайский районный суд в пятницу вынес второй приговор по делу о краже из Иверского монастыря иконы, подаренной президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Новгородской областной прокуратуры.

"Житель города Волхов Владислав Соколов по совокупности преступлений получил восемь лет колонии строгого режима", - говорится в информации ведомства.

Как сообщалось, 1 апреля тот же суд приговорил к семи годам колонии строгого режима подельника Соколова, жителя Волхова Александра Алексеева. Приговоры в силу не вступили.

Кража из Валдайского Богородицкого Святоозерского Иверского мужского монастыря XVII века была совершена в ночь на 1 сентября 2020 года. Из обители через подкоп выкрали ювелирные изделия из золота и другие предметы культа. В их числе были напрестольный крест и Иверская икона Богоматери 1868 года, которую в 2001 году принес в дар монастырю глава государства. Ущерб от кражи превысил 4,8 млн рублей.

Были возбуждены дела по статьям 158 (кража в особо крупном размере) и 164 УК РФ (хищение особо ценных предметов группой лиц по предварительному сговору). По подозрению в преступлении задержали Алексеева и Соколова. Икону и другие ценности у них изъяли и вернули монастырю.