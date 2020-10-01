Задержаны похитители иконы из монастыря на Валдае, подаренной Путиным

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Задержаны два участника ограбления Успенского собора Иверского монастыря в Валдайском районе Новгородской области, в результате которого были похищены монастырские ценности, в том числе подаренная президентом РФ икона XVII-XVIII веков.

В ходе обысков обнаружена похищенная 1 сентября икона и часть золотых изделий изъяты, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В свою очередь официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что следователями полиции возбуждены дела по статьям о краже и хищении предметов, имеющих особую ценность. "В ближайшее время святыни будут возвращены в монастырь. Кроме того, изъяты транспортные средства, инструменты и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел",- заявила Волк.