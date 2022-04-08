НПО им. Лавочкина начало проектирование межпланетной станции "Венера-Д"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - НПО имени Лавочкина и Институт космических исследований РАН приступили к проектированию межпланетной станции "Венера-Д", сообщил на пресс-конференции директор ИКИ РАН Анатолий Петрукович.

"Сейчас как раз идет начальная стадия проектирования, у нас по науке (в ИКИ РАН - ИФ) и в НПО им. Лавочкина по технике. Здесь уже закладываются решения технические, которые должны нас избавить от таких неприятностей, которые мы имеем сейчас с ExoMars, когда готовый проект останавливается", - сказал он.

В феврале глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что в 2022 году госкорпорация начнет финансирование миссии "Венера-Д".

21 ноября 2021 года он сказал, что с NASA есть договоренность о совместной миссии по изучению Венеры. Однако 29 ноября он отметил, что США могут отказаться от совместного проекта "Венера-Д", в этом случае Россия запустит станцию самостоятельно.

4 декабря 2021 года Петрукович сказал "Интерфаксу", что отказ американцев от проекта "Венера-Д" может привести к увеличению затрат с российской стороны. Как говорил замдиректора ИКИ РАН, член-корреспондент РАН Олег Кораблев, для реализации миссии американская сторона должна была выделить $300 млн. С российской стороны для реализации проекта, по его словам, необходимо выделить 17 млрд рублей. Ученый отметил, что финансирование опытно-конструкторской разработки необходимо начать в 2019-2020 годах для того, чтобы осуществить запуск миссии в 2029 году.

Планируется, что в состав миссии войдет посадочный модуль, который возьмет образцы грунта с планеты. Модуль сможет проработать около суток. Как ранее сообщил "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, одна из целей проекта - проверить наличие жизни на планете.

В марте Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с "Роскосмосом" по миссии ExoMars, касающейся исследований на Марсе. Рогозин тогда сказал, что госкорпорация через несколько лет осуществит эту программу самостоятельно.