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Проект российско-американской миссии "Венера-Д" подготовят за 1,5-2 года

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Аванпроект российско-американской миссии по исследованию Венеры "Венера-Д" будет готов через полтора-два года, сообщил "Интерфаксу" директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

"Сейчас работа только началась, мы должны формально выпустить аванпроект. Это уточненный облик проекта, который, если "Роскосмос" его примет, уже уйдет в производство. Эта вот работа должна продлиться, насколько я понимаю, около полутора-двух лет", - сказал Петрукович.

По его словам, в данный момент финансирование выделено только на разработку аванпроекта. "Объем финансирования относительно небольшой, поэтому при всех, так сказать, проблемах нам дали деньги", - отметил он.

Точный объем средств, которые понадобятся на реализацию миссии, будет определен по результатам разработки аванпроекта, отметил директор института.

По данным Петруковича, несмотря на задержку начала проектирования, предварительная дата запуска остается прежней - 2029-2030 годы.

Ранее замгендиректора ИКИ РАН Олег Кораблев сообщил "Интерфаксу", что на реализацию миссии с российской стороны необходимо будет выделить 17 млрд рублей. По его словам, для пуска в 2029 году необходимо начать опытно-конструкторскую работу в 2019-2020 годах.

Планируется, что в состав миссии войдет посадочный модуль, который возьмет образцы грунта с планеты. Модуль сможет проработать около суток. Как ранее сообщил "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт, одна из целей проекта - проверить наличие жизни на планете.

РАН Венера-Д

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