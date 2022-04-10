В результате обмена с Украиной в Россию вернулись четверо сотрудников "Росатома"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - После вчерашнего обмена с Украиной в Россию вернулись четверо сотрудников "Росатома". Об этом в своем телеграм-канале сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Сегодня ранним утром они приземлились на российской земле. Скоро их увидят родные и близкие", - добавила она.

"Росатом" подтвердил их освобождение. Четверо сотрудников корпорации, которых удерживали на Ровенской АЭС с конца февраля, освобождены, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" представитель госкорпорации.

"Мы подтверждаем возвращение и благодарны всем, кто участвовал в освобождении наших коллег", - сказал собеседник агентства.

Четверо специалистов "Росатома" были направлены на Украину в соответствии с контрактными обязательствами. Сотрудниками центрального филиала АО "Атомспецтранс" Владимиром Лапиным, Илгизом Хуснетдиновым, Иваном Крячко и Владиславом Шишкиным был доставлен груз на Ровенскую АЭС. С 23 февраля они не могли вернуться в Россию.

25 марта в официальном телеграм-канале ГП НАЭК "Энергоатом" был опубликован видеоролик с выступлением четырех сотрудников "Росатома" с антироссийскими заявлениями. В госкорпорации отмечали, что на них оказывалось давление, а в ролике были видны следы видеомонтажа.