Крейсер "Москва" затонул при буксировке

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Крейсер "Москва" затонул, сообщили в Минобороны РФ.

"При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул", - сообщили в ведомстве.

"Как сообщалось ранее, экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского Флота", - отметили в Минобороны РФ.

В ночь на четверг Минобороны РФ сообщило о пожаре на крейсере "Москва", из-за которого сдетонировал боезапас.

"Экипаж полностью эвакуирован", - добавили в Минобороны РФ.

В четверг днем Минобороны РФ сообщило, что крейсер после пожара сохраняет плавучесть.

"Принимаются меры по буксировке крейсера в порт. Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены. Основное ракетное вооружение не повреждено", - отметили военные.

Президент РФ Владимир Путин в курсе инцидента с крейсером "Москва", ему доложено о произошедшем, сказал днем в четверг его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"По линии военных доклады идут регулярно Верховному главнокомандующему и по всем событиям", - добавил он.

В сентябре 2020 года Черноморский флот РФ сообщал о выходе крейсера "Москва" в море после завершения планового ремонта (в общей сложности крейсер находился в ремонтных доках с 2018 года). Корабль вошел в состав сил постоянной готовности флота.

"Сейчас это самый серьезный корабль в Черном море", - говорил в апреле 2021 года "Интерфаксу" бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко.

Крейсер "Москва" был заложен на стапеле Николаевского судостроительного завода имени 61 коммунара в 1976 году как ракетный крейсер "Слава". Спущен на воду 27 июля 1979 года.

Эксперты отмечали, что корабль сочетал высокую маневренность, мореходность, скорость, способность действовать в удалённых районах Мирового океана. Среди вооружения крейсера: 16-ть противокорабельных ракет комплекса П-1000 "Вулкан" с радиусом действия не менее 700 км, дальнобойные комплексы ПВО С-300 "Форт".