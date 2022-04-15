Что случилось этой ночью: пятница, 15 апреля

Гибель крейсера "Москва", возможный пересмотр платежей российских банков в пользу Visa и MasterCard, минирование плотины в Светлодарске украинскими формированиями

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Крейсер "Москва" затонул при буксировке. В Минобороны РФ указали, что корабль потерял остойчивость "в условиях штормового волнения". Эксперты отмечали, что крейсер сочетал высокую маневренность, мореходность, скорость и способность действовать в удаленных районах Мирового океана.

- Платежи российских банков в пользу Visa и MasterCard могут быть пересмотрены. В ЦБ РФ отметили, что эти переводы еще не сделаны. При этом размер самих интерчейнджей регулятор менять не планирует, так как это может нанести угрозу банковскому бизнесу и привести к сбоям.

- Украинские формирования заминировали плотину водохранилища Углегорской ТЭС в ДНР. Сооружение находится рядом с городом Светлодарск (около 80 км от Донецка), который в случае подрыва плотины окажется в зоне возможного затопления.

- Байден готов посетить Украину. При этом президент США отметил, что его администрация сейчас "принимает решение" по поводу возможной поездки высокопоставленных американских представителей на Украину. Наиболее вероятными кандидатами для визита в Киев могут быть госсекретарь США Энтони Блинкен или министр обороны Ллойд Остин.

- "Роскосмос" заявил о задержке оплаты США за полет астронавта Ванде Хая. Американская компания Axiom Space не может перечислить деньги "Роскосмосу" из-за логистических проблем. По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, организация пообещала заплатить в мае.