Крупный пожар потушили у границ нацпарка "Земля леопарда" в Приморье

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Первый с начала зимы крупный пожар ликвидирован у границ национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае, сообщила пресс-служба особо охраняемой природной территории.

"Пожар начался в южной части Хасанского района утром в среду. Из-за сухой травы, сильного ветра и отсутствия осадков огонь стремительно распространялся, создавая угрозу "Гамовскому" кластерному участку национального парка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, от огня пострадало несколько сотен гектаров на сопредельной территории. Причиной возгорания мог стать поджог.

Специалисты подчеркивают, что заранее подготовленные минерализованные полосы помогли не допустить распространения огня на территорию нацпарка.

На территории "Земли леопарда" оборудовано 340 километров минерализованных полос. Для контроля ситуации с воздуха используются беспилотники, которые помогают обнаруживать возгорания, оценивать их площадь и характер распространения огня, а также фиксировать нарушителей, которые могут совершать умышленные поджоги.

Лесные пожары стали одним из факторов, из-за которых к началу XXI века дальневосточный леопард и амурский тигр оказались на грани вымирания. Почти всегда возникая по вине человека, пламя уничтожало ареал редких животных и сокращало численность копытных, отмечается в пресс-релизе.

Дальневосточный леопард - самая редкая из крупных хищных кошек на планете, занесен в Красную книгу. Эти животные обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. В России большая часть популяции живет на территории нацпарка "Земля леопарда". На российских охраняемых территориях в дикой природе обитают более 100 взрослых дальневосточных леопардов.