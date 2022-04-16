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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:47

На реконструкцию столичного центра эндокринологии направят свыше 6 млрд руб.

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении более 6 млрд рублей на реконструкцию Национального медицинского центра эндокринологии в Москве, сообщается на сайте правительства РФ.

"Реконструкция предполагает модернизацию одного из существующих зданий и строительство нового, а после завершения работ здесь разместится Институт персонализированной медицины, входящий в состав НМИЦ. В обновленных корпусах будет работать консультативно-диагностический центр с кабинетами эндокринолога, онколога, иммунолога, генетика, научно-исследовательский блок с различными лабораториями, а также экспериментально-производственное отделение", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что реконструкцию планируют завершить в 2027 году.

В сообщении правительства отмечается, что решение направлено на повышение доступности медпомощи и развитие персонализированной медицины, основанной на профилактике, предсказании рисков и прицельной терапии.

НМИЦ эндокринологии - многопрофильный исследовательский научный центр, включающий в себя клинические институты диабета, эндокринологии (в том числе детской эндокринологии и онкоэндокринологии), репродуктивной медицины.

Также в состав НМИЦ входят институт высшего и дополнительного профессионального образования и центр персонализированной медицины эндокринных заболеваний.

Правительство РФ Михаил Мишустин Национальный медицинский центр эндокринологии НМИЦ
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