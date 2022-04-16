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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:47

Пункт пропуска "Новые Юрковичи" в Брянской области закрыли после обстрела

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Попавший под обстрел пункт пропуска "Новые Юрковичи" в Брянской области временно закрыт, сообщил глава администрации Климовского района региона Александр Исаев в своем телеграм-канале в субботу.

"Тем, кто желает выехать за территорию РФ, предлагают это сделать на другом переходе, так как МАПП "Новые Юрковичи" временно не работает", - написал он.

По словам чиновника, у тех граждан, кто въезжает в Климовский район, полиция проверяет документы.

"В администрацию района поступает информация о том, что на постах не пропускают людей в Климовский район. Получено разъяснение от начальника отдела полиции: ограничений для въезда в район нет. У въезжающих граждан проверяются документы", - отметил Исаев.

Ранее пограничное управление ФСБ сообщило, что 13 апреля минометному обстрелу подвергся пункт пропуска "Новые Юрковичи", который находится в Климовском районе Брянской области. В момент обстрела границу переходили 30 украинских беженцев. Ведомство не сообщало о пострадавших.

Брянская область 11 апреля ввела высокий уровень террористической опасности. Режим продлится до 25 апреля.

Хроника 24 февраля – 16 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Брянская область Новые Юрковичи
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