Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:07

Режим ЧС веден в Климовском районе Брянской области после обстрела поселка

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Власти Брянской области ввели режим ЧС в Климовском районе после обстрела территории украинскими Вооруженными силами, сообщил глава региона Александр Богомаз в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, власти намерены оказать всю необходимую помощь в восстановлении пострадавших домов. "Сегодня принято решение - будем людям помогать. Тем, кому нужно сделать ремонт - окна выбиты, либо шифер побит, либо кровля, восстановим дома", - сказал Богомаз.

По данным Минздрава РФ, в результате обстрела пострадали восемь человек, в том числе ребенок в возрасте 1 год 9 мес.

По информации главы региона, у малыша ранение головы. " ... В правый висок вошел осколок, в левом застрял. Вызвали бригаду из Москвы, будут делать операцию", - сказал глава региона.

По его словам, все школы, находящиеся на расстоянии 15-20 км от границы с Украиной, переведены на дистант.

Ранее в четверг Богомаз написал в своем телеграмм-канале, что в результате обстрела ВСУ поселка Климово повреждения получили два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие, людям оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В тот же день пограничное управление ФСБ сообщило, что накануне минометному обстрелу подвергся пункт пропуска "Новые Юрковичи", который находится в Климовском районе Брянской области. В момент обстрела границу переходили 30 украинских беженцев. Ведомство не сообщало о пострадавших.

Брянская область 11 апреля ввела высокий уровень террористической опасности. Режим продлится до 25 апреля.

Брянская область Украина Александр Богомаз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Крейсер "Москва" затонул при буксировке

В Москве арестовали предполагаемого сооснователя даркнет-площадки Hydra

Что произошло за день: четверг, 14 апреля

Использование назальной COVID-вакцины отложено из-за отсутствия насадок-распылителей

Путин поручил расширить программу газификации российских регионов

Путин поручил расширить программу газификации российских регионов

Законопроект о регулировании алгоритмов соцсетей доработают до конца апреля

Законопроект о регулировании алгоритмов соцсетей доработают до конца апреля
Военная операция на Украине

Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Сподарюшино

Военная операция на Украине

СК РФ сообщил, что обстрел поселка в Брянской области производился с украинских вертолетов

СК РФ сообщил, что обстрел поселка в Брянской области производился с украинских вертолетов

В ЦБ назвали вероятным сценарий потери российскими банками половины капитала

В ЦБ назвали вероятным сценарий потери российскими банками половины капитала

В ЦБ отметили нормализацию ситуации с ликвидностью в банковском секторе РФ