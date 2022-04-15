Режим ЧС веден в Климовском районе Брянской области после обстрела поселка

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Власти Брянской области ввели режим ЧС в Климовском районе после обстрела территории украинскими Вооруженными силами, сообщил глава региона Александр Богомаз в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, власти намерены оказать всю необходимую помощь в восстановлении пострадавших домов. "Сегодня принято решение - будем людям помогать. Тем, кому нужно сделать ремонт - окна выбиты, либо шифер побит, либо кровля, восстановим дома", - сказал Богомаз.

По данным Минздрава РФ, в результате обстрела пострадали восемь человек, в том числе ребенок в возрасте 1 год 9 мес.

По информации главы региона, у малыша ранение головы. " ... В правый висок вошел осколок, в левом застрял. Вызвали бригаду из Москвы, будут делать операцию", - сказал глава региона.

По его словам, все школы, находящиеся на расстоянии 15-20 км от границы с Украиной, переведены на дистант.

Ранее в четверг Богомаз написал в своем телеграмм-канале, что в результате обстрела ВСУ поселка Климово повреждения получили два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие, людям оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В тот же день пограничное управление ФСБ сообщило, что накануне минометному обстрелу подвергся пункт пропуска "Новые Юрковичи", который находится в Климовском районе Брянской области. В момент обстрела границу переходили 30 украинских беженцев. Ведомство не сообщало о пострадавших.

Брянская область 11 апреля ввела высокий уровень террористической опасности. Режим продлится до 25 апреля.