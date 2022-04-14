Пограничный пункт в Брянской области обстрелян с территории Украины

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Пункт пропуска в Брянской области на границе с Украиной обстрелян с украинской стороны, пострадавших нет, сообщило пограничное управление ФСБ России.

"13 апреля подвергнут минометному обстрелу с территории Украины автомобильный пункт пропуска "Новые Юрковичи". В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в РФ украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы", - сказал в четверг представитель ведомства в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, повреждения получили два автомобиля, принадлежащие беженцам.

Семь человек пострадали после после минометного обстрела территории Климовского района Брянской области, сообщили "Интерфаксу" в Климовской районной больнице. "К нам поступили семь человек пострадавших, часть из них отправили в другую больницу. Среди пострадавших есть ребенок", - сказал собеседник агентства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил в своем телеграм-канале, что был обстрелян поселок Климово. "ВСУ обстреляли пгт Климово. В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС. Людям сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз.

Брянская область 11 апреля ввела высокий уровень террористической опасности. Режим продлится до 25 апреля.