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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:04

Жена Медведчука попросила Путина о помощи в проведении его обмена

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Жена задержанного в Киеве украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко попросила президента РФ Владимира Путина содействовать обмену ее мужа и ряда других политических активистов.

"Я, супруга Виктора Медведчука, обращаюсь к вам с просьбой о помощи в обмене моего мужа, незаконно задержанного киевскими властями по политическим мотивам. Виктор Медведчук дал свое согласие на обмен и выдачу на территорию РФ в случае достижения российской и украинской сторонами соответствующих договоренностей", - сказала она в обращении, размещенном в YouTube.

Марченко сомневается в возможности справедливого суда в отношении ее мужа на родине. "Понимаю, что могу попытаться спасти его, предложив обмен", - сказала она.

Кроме того, Марченко попросила президента РФ помочь с обменом других задержанных на Украине политических активистов.

Ранее в субботу Марченко опубликовала видеообращения к британцам и премьер-министру Борису Джонсону с призывом обменять политика на британских подданных, которые, по ее данным, сдались в плен. Марченко назвала имена Эйдена Эслина и Шона Пиннера.

К вечеру СКР сообщил о намерении допросить одного из плененных в Мариуполе британцев.

Суд Львова в субботу отправил Медведчука под арест.

Владимир Путин Оксана Марченко Виктор Медведчук
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