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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:45

TikTok исчез из поиска российского AppStore

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Приложение социальной сети TikTok больше не отображается в поисковой выдаче российского AppStore.

Как убедился корреспондент "Интерфакса", TikTok еще можно скачать по прямой ссылке, ведущей на страницу приложения в AppStore.

Приложение остается доступным в Google Play.

Как сообщалось, 28 февраля Роскомнадзор направил в адрес TikTok требование исключить из рекомендаций для несовершеннолетних контент военной или политической направленности.

В начале марта TikTok приостановил стриминг и размещение нового контента в РФ.

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