РКН потребовал от TikTok убрать из рекомендаций для детей контент на военную тему

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) направил в адрес платформы коротких видео TikTok требование исключить из рекомендаций для несовершеннолетних контент военной или политической направленности, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В социальной сети TikTok Роскомнадзором выявлен контент по тематике специальной военной операции на Украине, а также связанный с этим политический контент, целенаправленно предлагаемый детской аудитории. При этом указанные материалы в большинстве случаев имеют ярко выраженный антироссийский характер", - заявили в РКН.

В связи с этим РКН потребовал от администрации TikTok Pte. Ltd. "исключить из рекомендаций для несовершеннолетних любой контент военной или политической направленности".