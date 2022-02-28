Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

РКН потребовал от TikTok убрать из рекомендаций для детей контент на военную тему

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) направил в адрес платформы коротких видео TikTok требование исключить из рекомендаций для несовершеннолетних контент военной или политической направленности, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В социальной сети TikTok Роскомнадзором выявлен контент по тематике специальной военной операции на Украине, а также связанный с этим политический контент, целенаправленно предлагаемый детской аудитории. При этом указанные материалы в большинстве случаев имеют ярко выраженный антироссийский характер", - заявили в РКН.

В связи с этим РКН потребовал от администрации TikTok Pte. Ltd. "исключить из рекомендаций для несовершеннолетних любой контент военной или политической направленности".

TikTok Роскомнадзор

Новости по теме

Новости

Хакеры взломали сайты нескольких российских СМИ

Хакеры взломали сайты нескольких российских СМИ

РВСН и другие силы сдерживания начали дежурство в усиленном составе

В РФ занялись вопросом возвращения россиян из стран ЕС, закрывших авиасообщение

В РФ занялись вопросом возвращения россиян из стран ЕС, закрывших авиасообщение
Военная операция на Украине

Путин обсудит с Набиуллиной и министрами положение в сфере экономики

ЦБ решил не проводить торги акциями на "Мосбирже" в понедельник

ЦБ решил не проводить торги акциями на "Мосбирже" в понедельник
Военная операция на Украине

ЕЦБ увидел риски возможного банкротства Sberbank Europe

ЕЦБ увидел риски возможного банкротства Sberbank Europe

Спрос на автомобили в России за последние дни увеличился на треть

Спрос на автомобили в России за последние дни увеличился на треть
Военная операция на Украине

Курский губернатор предупредил земляков о возможных диверсиях

Военная операция на Украине

УФСБ Москвы попросило сообщать о контактах с агентами украинских спецслужб

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 6 382 человека

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 6 382 человека
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код