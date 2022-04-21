Глава парламента Крыма предложил построить новый крейсер "Москва" за народные деньги

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Новый корабль вместо затонувшего крейсера "Москва" нужно построить за народные пожертвования, заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

"Считаю, нам следует за народные деньги построить новый крейсер "Москва"... Очень важно иметь перед глазами наглядный пример нашего личного участия в деле укрепления державной мощи страны. Думаю, такая идея увлечет крымчан, моряков-черноморцев, найдет отклик по всей стране", - написал Константинов в своем телеграм-канале в четверг.

При этом он подчеркнул, что государство в состоянии выделить на оборону страны необходимые средства. Однако жертвовать свои сбережения на нужды армии - это народная традиция, уверен спикер.

В ночь на 14 апреля Минобороны РФ сообщило о пожаре на флагмане Черноморского флота - крейсере "Москва". Было официально заявлено, что пожар произошел из-за детонации боезапаса, корабль получил серьезные повреждения. Экипаж эвакуировали, а сам крейсер позже затонул при буксировке.