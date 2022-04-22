Оппозиционер Кара-Мурза арестован по делу о фейках об армии РФ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заключил под стражу общественного деятеля и журналиста Владимира Кара-Мурзу (включен в РФ в реестр физлиц-иноагентов), подозреваемого в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в пятницу.

"Суд постановил: ходатайство следствия об избрании меры пресечения Владимиру Кара-Мурзе в виде заключения под стражу сроком до 12 июня 2022 года - подлежит удовлетворению", - огласила решение судья Елена Ленская.

"Решение суда будет обжаловано", - сказал "Интерфаксу" адвокат Вадим Прохоров.

В ходе судебного заседания следователь заявил, что Кара-Мурза может скрыться от следствия, поскольку "является подданным Великобритании и гражданином Северной Ирландии, также у него имеется жилая недвижимость в Вашингтоне, денежные средства в иностранных банках, неформальные связи с органами российской власти, кроме того, он работает в нежелательной в РФ организации". Следователь настаивал исключительно на мере пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор поддержал все доводы следствия.

Сам оппозиционер заявил в суде, что считает свое преследование политически мотивированным и просил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

"Здесь обсуждается вопрос о моей мере пресечения, но он не должен обсуждаться - я вообще не должен быть под мерами пресечения. В 2015 и 2017 годах на меня совершались покушения. Я стою здесь благодаря Господу Богу и врачам. Тем не менее, я здесь - российский политик должен быть в России. Я никуда скрываться не собираюсь", - сказал он, отметив, что не совершал никаких преступлений.

Также он возразил доводам следствия и сообщил, что жилья в Вашингтоне не имеет и в нежелательной в РФ организации "Free Russia Foundation" не работает.

Адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Прохоров настаивали на незаконности и необоснованности ходатайства следователя, и просили суд не избирать столь суровую меру пресечения. Защита предлагала избрать ему меру пресечения в виде залога в размере 5 млн рублей или домашний арест.

Также, стороной защиты отмечалось, что у Кара-Мурзы на иждивение трое малолетних детей и состояние здоровья, не позволяющее ему содержаться под стражей.

Кара-Мурза подозревается в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам вражды в отношении какой-либо социальной группы (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

По словам адвоката Вадима Прохорова, Кара-Мурзе в настоящее время вменяется один эпизод распространения фейков о ВС. "Его выступление в Палате представителей штата Аризона (США - ИФ) 15 марта сего года".

Согласно постановлению Следственного комитета, "Кара-Мурза в публичном выступлении перед членами Палаты представителей штата Аризона США, действуя по мотивам политической ненависти, распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию" о том, что ВС РФ якобы проводят бомбардировки "жилых районов, объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ", а также применяют иные запрещенные средства и методы ведения войны в ходе специальной военной операции на территории Украины. Тем самым оппозиционер "причинил существенный вред интересам РФ", отметили в СКР.

Виновным он себя не признает.

Санкция по данной статье предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

О задержании Кара-Мурзы в рамках уголовного дела стало известно ранее в пятницу.

До задержания Кара-Мурза находился под административным арестом, который был ему назначен за неповиновение полиции.