Венедиктов обжалует свое включение в реестр СМИ-иноагентов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Бывший главный редактор ранее закрытой радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил "Интерфаксу", что оспорит в суде решение Минюста о его включении в реестр СМИ-иноагентов.

"Будем обжаловать", - сообщил Венедиктов в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.

По его слова, он не знает формального повода, по которому ведомство включило его в реестр СМИ-иноагентов. "Это вопрос к Минюсту", - сказал экс-главред "Эха".

В свою очередь журналист Сергей Пархоменко узнал о своем включении в реестр во время прямого эфира на YouTube. "Я к этому всему отношусь довольно спокойно, я понимаю, что это превратилось (...) в конвейер, в поток", - сказал Пархоменко.

Минюст России в пятницу обновил реестр СМИ-иноагентов, включив в него Венедиктова, Пархоменко и публициста Александра Невзорова. Также в реестр СМИ-иноагентов включены: декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Виктор Вахштайн, ЛГБТ-активист Ярослав Сироткин, журналисты Артур Асафьев, Екатерина Лушникова и эксперт содружества журналистов-расследователей - Фонд 19/29 Владимир Воронов.