Суд арестовал имущество и счета ООО "Гугл" на 0,5 млрд рублей по иску "ГПМ РТВ"

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Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 20 апреля наложил арест на имущество и счета ООО "Гугл" на сумму 500 млн рублей в качестве обеспечительной меры по иску ООО "ГПМ Развлекательное телевидение" (принадлежит холдингу "Газпром-медиа") о восстановлении аккаунта на видеохостинге YouTube.

"Заявление ООО "ГПМ Развлекательное телевидение" ("ГПМ РТВ" - ИФ) о принятии обеспечительных мер - удовлетворить. Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковские счета), а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО "ГУГЛ", на общую сумму 500 000 000 рублей", - говорится в определении суда, размещенном в картотеке арбитражных дел.

Из документа следует, что "ГПМ РТВ" направило в арбитраж иск, в котором просит признать недействительным односторонний отказ от соглашения, обязать восстановить полный доступ к аккаунту на YouTube со всеми функциями, а также взыскать судебную неустойку.

Ответчиками по иску выступают, кроме ООО "Гугл", также Google Ireland Ltd, Google LLC и Google Commerce Ltd.

13 апреля столичный арбитраж отказал "ГПМ РТВ" в наложении ареста на имущество и деньги ООО "Гугл" на сумму в 1 млрд рублей в качестве обеспечительной меры по этому иску, говорится в соответствующем определении, размещенном в картотеке.

В середине марта YouTube сообщил, что будет блокировать по всему миру каналы, связанные с российскими медиа, финансируемыми государством, в связи с действиями российских вооруженных сил на территории Украины.

Под блокировку подпали аккаунты телеканалов ТНТ и НТВ, принадлежащие холдингу. В пресс-службе ГПМ заявили, что это решение политически ангажированное и ущемляет интересы зрителей в 70 странах.

В 2021 году Арбитражный суд Москвы удовлетворил аналогичный иск телеканала "Царьград", канал которого был удален с YouTube из-за санкций, введенных США в отношении бизнесмена Константина Малофеева в 2014 году. Суд назначил прогрессивную неустойку (астрент) в виде 100 тысяч рублей в день и увеличивается в прогрессивном порядке еженедельно - при условии, что в течение девяти месяцев ее предельный размер не превысит 1 млрд рублей, а за пределами девяти месяцев, то есть после 16 сентября 2022 года, может начисляться без ограничений.

В пресс-службе "Царьграда" 1 апреля заявили, что телеканал получил от ООО "Гугл" 1 млрд рублей неустойки, а в случае неисполнения компанией решения суда в дальнейшем намерены взыскать новые суммы, в том числе за рубежом.