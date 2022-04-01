"Царьград" направит на нужды спецоперации неустойку по иску от Google

Телеканал утверждает, что получил от компании 1 млрд рублей неустойки

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Телеканал "Царьград" получил от компании Google 1 млрд рублей неустойки по иску о восстановлении его канала на видеохостинге YouTube, эти деньги будут направлены на нужды военной спецоперации России на Украине, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе телеканала.

"Царьград получил от "Гугла" первый миллиард рублей неустойки за неисполнение решения суда о восстановлении аккаунта телеканала на "Ютубе". Если "Гугл" продолжит игнорировать российское законодательство, то через год штраф будет измеряться в миллиардах долларов", - говорится в пресс-релизе.

Телеканал планирует взыскивать с Google новые суммы, в том числе за рубежом, если компания не восстановит его YouTube-канал.

28 июля 2020 года телеканал "Царьград ТВ" сообщил, что его аккаунт на YouTube заблокирован. В пресс-службе Google объяснили это санкциями: основатель "Царьграда" Константин Малофеев с 2014 года находится под санкциями США из-за событий в Донбассе.

В августе 2020 года "Царьград" подал в Арбитражный суд Москвы иск о восстановлении своего аккаунта на YouTube и возмещении недополученных средств от монетизации контента. В апреле 2021 года арбитраж удовлетворил этот иск в полном объеме. В случае неисполнения вступившего в силу решения суд постановил наложить на ответчиков прогрессирующую судебную неустойку, стартовая величина которой составляет 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения. Каждую неделю сумма неустойки должна увеличиваться вдвое.

16 декабря Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение столичного арбитража, но уточнил детали процедуры по взысканию астрента. Он составил 100 тысяч рублей в день и должен увеличиваться еженедельно при условии, что в течение девяти месяцев его предельный размер не превысит 1 млрд рублей, а за пределами девяти месяцев, то есть после 16 сентября 2022 года, может начисляться без ограничений.

17 марта 2022 года Google проиграл спор с телеканалом Малофеева и в Арбитражном суде Московского округа. Этот суд отклонил кассационую жалобу компании на решения предыдущих инстанций.