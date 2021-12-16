Google обяжут заплатить 1 млрд руб. из-за блокировки "Царьграда" на YouTube

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд в четверг при рассмотрении иска НАО "Царьград медиа" к Google (входит в состав американского интернет-гиганта Alphabet Inc) установил прогрессивную судебную неустойку, которая к марту 2022 года достигнет 1 млрд рублей, если аккаунт телеканала "Царьград" на видеохостинге YouTube не будет разблокирован, сообщают представители российского истца.

"Крупнейший в российской судебной практике астрент (судебную неустойку) установил сегодня Девятый арбитражный апелляционный суд по делу "Царьград vs Google". В случае если аккаунт и YouTube-канал "Царьграда" не будет включен, Google уплатит прогрессивную судебную неустойку, которая к марту 2022 года достигнет предельной суммы в один миллиард рублей. А если Google продолжит не исполнять судебное решение после сентября 2022 года прогрессивная неустойка будет взиматься без ограничения предельной величины", - написал в фейсбуке Дмитрий Магоня, управляющий партнер юрфирмы ART DE LEX, представлявшей интересы российского истца.

"Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы Арбитражного суда Москвы о неправомерности действий компании группы Google по отключению аккаунта и YouTube-канала "Царьград", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь учредителя телеканала Константина Малофеева Валерий Рукобратский. Он уточнил, что астрент составит 100 тыс. рублей в день и будет увеличиваться в прогрессивном порядке еженедельно.

По состоянию на 15:00 в картотеке арбитражных дел значится, что апелляционный суд отменил решение суда полностью и принял по делу новый судебный акт.

28 июля 2020 года телеканал "Царьград ТВ" сообщил о блокировке своего аккаунта на YouTube. В пресс-службе Google "Интерфаксу" пояснили, что блокировка телеканала связана с исполнением компанией законодательства о санкциях. Основатель телеканала Малофеев находится под санкциями США с конца 2014 года в связи с вооруженным конфликтом на востоке Украины. В конце августа 2020 года "Царьград" обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о восстановлении своего аккаунта на YouTube и возмещении недополученных в связи с его удалением средств от монетизации контента.

13 апреля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Царьград медиа" к Google в полном объеме. В случае неисполнения вступившего в силу решения суд постановил наложить на ответчиков прогрессирующую судебную неустойку, стартовая величина которой составляет 100 тыс. руб. за каждый день неисполнения судебного акта с условием еженедельного увеличения суммы в два раза. Установленная формула предусматривала, что уже на 17-й неделе неисполнения вступившего в силу решения суда накопленная сумма превысит величину годовой выручки ООО "Гугл" за 2020 год (85,46 млрд рублей), составив 91,75 млрд рублей.

16 августа "Царьград" отказался от заключения мирового соглашения с Google, предложенного американской компанией 12 июля, так как, пояснили в пресс-службе телеканала, "переговоры под надуманными предлогами со стороны юристов интернет-гиганта затягивались", а "представители Google вместо конструктивного разговора постоянно выдвигали разного рода переговорные условия, которые якобы могли позволить перейти к решению сути вопроса".