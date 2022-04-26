Адвокат связал обыски в Красносельском совете депутатов с делом о фейках об армии

Депутат Илья Яшин сообщил, что его вызвали на допрос

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Следователи СК проводят обыск в совете депутатов Красносельского муниципального округа Москвы по уголовному делу против главы совета Елены Котеночкиной и муниципального депутата Алексея Горинова, сообщил "Интерфаксу" их адвокат Сергей Тельнов.

"Уголовное дело в отношении Котеночкиной и Горинова возбуждено по ч.2 ст. 207.3 УК (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения по мотивам политической ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы", - сказал он.

Об обысках в совете и у Горинова дома ранее рассказал депутат совета Илья Яшин. По его сведениям, Горинова доставили в СК на допрос.

Позднее Яшин уточнил, что Елена Котеночкина сейчас находится за рубежом, а сам он вызван на допрос.

"Мне только что позвонили из Уголовного розыска и предложили добровольно явиться на допрос к следователю. Я консультируюсь с адвокатом", - написал политик в своем телеграм-канале.