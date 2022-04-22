Оппозиционер Кара-Мурза обвинен в распространении фейков о российской армии

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Следственный комитет предъявил общественному деятелю и журналисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ физлицом-иноагентом) обвинение в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, сообщил его адвокат Вадим Прохоров.

"Мы опять в Следственном комитете. Владимиру Кара-Мурзе только что предъявлено обвинение по пункту "д" части 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ)", - сказал Прохоров.

Ранее в пятницу Басманный суд отправил Кара-Мурзу в СИЗО до 12 июня, также Минюст присвоил ему статус физического лица - иностранного агента. О задержании Кара-Мурзы в рамках уголовного дела стало известно ранее в пятницу.

По словам адвоката Вадима Прохорова, Кара-Мурзе в настоящее время вменяется один эпизод распространения фейков о ВС: "Его выступление в Палате представителей штата Аризона (США - ИФ) 15 марта сего года".

Согласно постановлению Следственного комитета, "Кара-Мурза в публичном выступлении перед членами Палаты Представителей Штата Аризона США, действуя по мотивам политической ненависти, распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные о ВС РФ для бомбардировок жилых районов объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ, а также о применении иных запрещенных средств и методов ведения войны в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, чем причинил существенный вред интересам РФ".

Виновным он себя не признает.

Санкция по данной статье предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

До задержания Кара-Мурза был под административным арестом, который был ему назначен по статье о неповиновении полиции.