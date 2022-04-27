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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:59

Путин назвал полезным сохранение даже устаревших каналов парламентской дипломатии

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU -Работа на некоторых международных площадках, в частности, в Парламентской ассамблее Совета Европы, стала в последнее время бессмысленной, тем не менее парламентариям нужно поддерживать все доступные форматы и каналы парламентской дипломатии, заявил в Совете законодптелей президент Владимир Путин.

"Понимаю, что на некоторых площадках стало вообще невозможно, да и бессмысленно, наверное, работать, скажем в ПАСЕ", - сказал он и напомнил, что многие из этих площадок создавались в начале девяностых годов "не для того, чтобы гармонизировать отношения в Европе, а для того, чтобы воздействовать на постсоветское пространство".

"Но эти инструменты отжили свое. Никому не нужны, пусть занимаются своими проблемами, пусть борются за повышение заработной платы, и за решение тех проблем, которых у них там полно", - сказал Путин.

По его словам, в том числе это касается и прав человека, прав женщин, неравенства женщин на рынке труда.

"Сейчас нужно максимально задействовать все доступные форматы и каналы парламентской дипломатии тем не менее, в Европе, в Азии, Африке, в Америке, те, которые остались", - сказал президент.

Он считает, что "прямые контакты, они никогда не помешают, потому что у нас там много сторонников".

"Работать нужно с ними, для того чтобы аргументировать нашу повестку, доносить правду, доносить информацию для людей, которые хотят ее знать, правдивую информацию", - сказал Путин.

Он добавил, что это касается, в частности, тех парламентариев, кто работает в комитетах по международным делам, в группах дружбы с другими странами.

Владимир Путин ПАСЕ
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