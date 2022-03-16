Россия перестанет быть членом Совета Европы с 16 марта

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Комитет министров Совета Европы (СЕ) постановил, что с 16 марта 2022 года Россия перестает быть членом организации, говорится в заявлении, опубликованном на сайте СЕ в среду.

"На внеочередном заседании сегодня утром Комитет министров решил, что в контексте процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 устава Совета Европы, Российская Федерация прекращает быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 года", - говорится в заявлении.

Во вторник вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой заявил, что решение о выходе России из Совета Европы принято, и соответствующее письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова передано генсеку СЕ.

Позже представители ПАСЕ во вторник единогласно высказались за то, чтобы Россия покинула Совет Европы.