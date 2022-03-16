Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:18

Россия перестанет быть членом Совета Европы с 16 марта

Россия перестанет быть членом Совета Европы с 16 марта
Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Комитет министров Совета Европы (СЕ) постановил, что с 16 марта 2022 года Россия перестает быть членом организации, говорится в заявлении, опубликованном на сайте СЕ в среду.

"На внеочередном заседании сегодня утром Комитет министров решил, что в контексте процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 устава Совета Европы, Российская Федерация прекращает быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 года", - говорится в заявлении.

Во вторник вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой заявил, что решение о выходе России из Совета Европы принято, и соответствующее письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова передано генсеку СЕ.

Позже представители ПАСЕ во вторник единогласно высказались за то, чтобы Россия покинула Совет Европы.

Совет Европы

Новости по теме

Новости

Швейцария добавила в санкционные списки по России 197 физлиц и 9 организаций

Швейцария добавила в санкционные списки по России 197 физлиц и 9 организаций
Военная операция на Украине

В Кремле назвали компромиссом демилитаризацию Украины по примеру Швеции

В Кремле назвали компромиссом демилитаризацию Украины по примеру Швеции

Росгвардия взяла под охрану украинскую Каховскую ГЭС

Страны ОПЕК+ выполнили в феврале сделку по ограничению добычи на 137%

Страны ОПЕК+ выполнили в феврале сделку по ограничению добычи на 137%

Казахстан может перейти к президентской республике с сильным парламентом

Что случилось этой ночью: среда, 16 марта

Fitch снизило рейтинги 31 российского банка до "СС" вслед за суверенным рейтингом

Военная операция на Украине

Вице-премьер Польши предложил ввести на Украину миротворческую миссию НАТО

В Южной Корее заявили о неудачном запуске снаряда КНДР

В Южной Корее заявили о неудачном запуске снаряда КНДР
Военная операция на Украине

Зеленский назвал "более реалистичными" позиции делегаций Украины и РФ на переговорах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код