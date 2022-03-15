В МИД заверили, что выход РФ из Совета Европы не повлияет на права и свободы россиян

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Россия не будет оставаться в Совете Европы, но продолжит выполнять принятые постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если в них не содержится противоречий российской Конституции, заявляет МИД РФ.

"В таких условиях наша страна оставаться в Совете Европы не будет. 15 марта с.г. генеральному секретарю М.Пейчинович-Бурич вручено уведомление о выходе Российской Федерации из организации", - говорится в заявлении МИД, распространенном вечером во вторник.

При этом подчеркивается, что "выход нашей страны из этой организации не повлияет на права и свободы российских граждан".

"В Конституции Российской Федерации установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека. Положения основных договорно-правовых актов Совета Европы включены в российское законодательство. Продолжится выполнение уже принятых постановлений Европейского Суда по правам человека, если они не противоречат Конституции Российской Федерации", - говорится в заявлении.

В МИД РФ считают, что "объединительный потенциал Совета Европы разрушен странами НАТО и Евросоюза". "Институты Совета Европы, включая ЕСПЧ, стали на систематической основе использоваться для оказания давления на Россию, вмешательства в ее внутренние дела. Организация погрязла в двойных стандартах", - отмечается в документе.

При этом на Смоленской площади заявляют, что, "покидая Совет Европы, Россия остается открытой к прагматичному и равноправному взаимодействию с членами Организации по вопросам, представляющим взаимный интерес, и в рамках тех конвенций, участие в которых мы решим продолжать".

Ранее вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что Россия приняла решение выйти из Совета Европы, соответствующее письмо главы МИД Сергея Лаврова передано генсеку СЕ.

В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Россия с выходом из Совета Европы денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека.