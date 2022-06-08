Поправки о передаче "Росатому" организации судоходства по Севморпути прошли I чтение

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект № 135971-8, который централизует в "Росатоме" полномочия по управлению судоходством в акватории Северного морского пути (СМП).

Правительство внесло документ в палату 2 июня. Представляя его, замглавы "Росатома" Сергей Новиков отметил, что "вопросы по нормативному регулированию, вопросы международной деятельности, контроля и надзора остаются в ведении Минтранса и подведомственного ему агентств".

Сейчас разрешения на проход по СМП выдает "Росморречфлот", согласовывая их с "Росатамом".

Законопроект предусматривает организацию судоходства СМП на базе подведомственного "Росатому" ФГБУ. При этом предполагается, что будет изменен механизм порядка прохода судов по акватории.

"На сегодняшний день предусматривается только выдача разрешений на длительный период времени - фактически на год. В соответствии с законопроектом кроме выдачи этих разрешений на плавание по СМП предлагается возможность их приостановления, возобновления, внесения изменения и отзыва. Эти правовые новации крайне важны в условиях существенного роста грузопотока по СМП и вопросов, связанных с обеспечением безопасности судоходства", - сказал Новиков.

Отвечая на уточняющие вопросы депутатов по поводу необходимости передачи полномочий, Новиков привел в пример ноябрь прошлого года: "Осенне-зимний период, залповый выход судов на СМП и резко изменившиеся условия. При этом никаких заявок на ледокольное обеспечение указанные суда не представили. Были случаи, когда атомные ледоколы фактически спасали экипажи и людей, подходя и осуществляя во льдах бункеровку, потому что топливо заканчивалось".

По словам Новикова, возможность отзыва и модификации разрешения на проход по СМП сделает его безопасным и не будет возникать ситуаций, когда атомфлот фактически осуществляет спасательные операции.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

"Росатом" в 2018 году стал оператором по развитию инфраструктуры Северного морского пути, в том числе атомного ледокольного флота. В то же время в ходе обсуждения вопросов разделения полномочий по СМП у "Росатома" и Минтранса существовали разногласия относительно административных функций.