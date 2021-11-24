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Ледокол "Арктика" отправили на испытания в Финский залив после замены двигателя

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - АО "Балтийский завод" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК) вывело атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 после замены двигателя на приёмно-сдаточные испытания в акваторию Финского залива, сообщает пресс-служба судоверфи.

В ходе испытаний заводская сдаточная команда совместно с экипажем ледокола проведёт проверку работоспособности гребного электродвигателя правого борта.

Ожидается, что после завершения испытаний атомоход "Арктика" приступит к работе на Северном морском пути.

Часть ремонтных работ выполнялась на Кронштадтском морском заводе (входит в ОСК).

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Ранее со ссылкой на "Коммерсантъ" сообщалось, что ледокол "Арктика" был сдан в эксплуатацию с ограниченной мощностью до 50 МВт (его проектная мощность - 60 МВт - ИФ) из-за неисправного электродвигателя. По данным Балтийского завода, при строительстве на судне произошла авария, в результате которой вышел из строя двигатель. В качестве непосредственной причины аварии рассматривался пробой изоляции обмоток статора и лавинообразное развитие их повреждений.

Атомный ледокол "Арктика" – первый из серии 22220, был заложен на Балтийском заводе в ноябре 2013 года, спущен на воду в июне 2016 года, сдан в октябре 2020 года. Помимо "Арктики", в серию входят еще четыре ледокола: "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка". Планируемые даты их ввода в эксплуатацию: 2021, 2022, 2024 и 2026 годы.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде и решения других задач. Длина ледокола составляет 173,3 м, ширина - 34 м, ледопроходимость - 2,8 м.

Балтийский завод Арктика

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