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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:07

Что произошло за день: суббота, 30 апреля

Выплаты ветеранам в ДНР и ЛНР, инцидент с малолетним ребенком в Чите, обстрел пункта пропуска в Курской области и победитель Кубка Гагарина

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЕС намерен предложить странам ввести полный запрет на российскую нефть к концу этого года. Агентство Bloomberg сообщает также со ссылкой на источники, что в числе предложений будет и отключение большего числа российских банков России и Белоруссии от международной платежной системы SWIFT.

- Губернатор Курской области сообщил об обстреле пункта пропуска Крупец со стороны Украины. По данным Романа Старовойта, жертв и пострадавших нет. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что минометному обстрелу подверглось отделение пограничного управления ФСБ России в поселке Белая Березка. Утром в субботу над областью российские средства ПВО обнаружили самолет Вооруженных сил Украины.

- Владимир Путин распорядился о выплатах ветеранам "в ДНР и ЛНР и на освобожденных территориях Украины". Размер единовременной выплаты - 10 тысяч рублей.

- Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому активизировать военную и гуманитарную помощь Киеву. О телефонном разговоре сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники. Позднее сам Макрон сообщил, что страна отправила Украине гуманитарную помощь, включающую более 615 тонн оборудования.

- Россия определилась со сроками прекращения работы на МКС. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью каналу "Россия-24" не назвал конкретную дату, но сообщил, что партнеров предупредят за год.

- В Чите вооруженный мужчина заперся в квартире со своим малолетним сыном. Многочасовые переговоры были безрезультатны, оперативники вскрыли дверь и вызволили ребенка. Задержанный - ранее неоднократно судимый местный житель 1986 года рождения.

- ЦСКА во второй раз выиграл Кубок Гагарина. Московский клуб победил магнитогорский "Металлург": встреча завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

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