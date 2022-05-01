Приставы РФ принудительно взыщут с Google свыше 7,2 млрд рублей оборотного штрафа

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Российские приставы завели в отношении компании Google дело о принудительном взыскании оборотного штрафа в 7,2 млрд рублей за неоднократный отказ удалить запрещенный в РФ контент.

Согласно банку данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), 29 апреля на основании решения Таганского суда Москвы в отношении компании возбуждено исполнительное производство о взыскании более 7,2 млрд рублей.

Суд в конце декабря 2021 года назначил Google минимальный размер оборотного штрафа в размере 5% от годовой выручки за 2020 год - более 7,2 млрд руб.

Компания была признана виновной по ч.5 ст. 13.41 КоАП РФ (повторное правонарушение, связанное с неудалением информации владельцем ресурса в интернете).

Срок добровольной выплаты Google штрафа истек 19 марта.