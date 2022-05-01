Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 30 апреля

Приставы РФ принудительно взыщут с Google свыше 7,2 млрд рублей оборотного штрафа

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Российские приставы завели в отношении компании Google дело о принудительном взыскании оборотного штрафа в 7,2 млрд рублей за неоднократный отказ удалить запрещенный в РФ контент.

Согласно банку данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), 29 апреля на основании решения Таганского суда Москвы в отношении компании возбуждено исполнительное производство о взыскании более 7,2 млрд рублей.

Суд в конце декабря 2021 года назначил Google минимальный размер оборотного штрафа в размере 5% от годовой выручки за 2020 год - более 7,2 млрд руб.

Компания была признана виновной по ч.5 ст. 13.41 КоАП РФ (повторное правонарушение, связанное с неудалением информации владельцем ресурса в интернете).

Срок добровольной выплаты Google штрафа истек 19 марта.

ФССП России Google
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Забайкалье вертолет Ми-8 опрокинулся при посадке и загорелся

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по аэродрому близ Одессы

"Газпром" за январь-апрель нарастил поставки в Китай на 60%

"Газпром" за январь-апрель нарастил поставки в Китай на 60%

В киносетях заявили, что после ухода блокбастеров в прокате осталось слишком мало фильмов

В киносетях заявили, что после ухода блокбастеров в прокате осталось слишком мало фильмов

В московских аэропортах задерживаются несколько рейсов

В московских аэропортах задерживаются несколько рейсов

В Москве проездные учащихся будут действовать 30 дней вместо календарного месяца

В Москве проездные учащихся будут действовать 30 дней вместо календарного месяца

Что произошло за день: суббота, 30 апреля

В Чите задержали мужчину, закрывшегося с ребенком в квартире

В Чите задержали мужчину, закрывшегося с ребенком в квартире
Военная операция на Украине

Пограничный пункт пропуска в Курской области обстрелян со стороны Украины

Спецназ оцепил дом в Чите, где мужчина закрылся с ребенком