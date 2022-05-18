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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:57

"Дочка" Google в России намерена инициировать свое банкротство

"Дочка" Google в России намерена инициировать свое банкротство
Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - ООО "Гугл", российская структура Google, намерено обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства, следует из уведомления, размещенного компанией на Федресурсе.

Как говорится в сообщении, компания с 22 марта 2022 года "предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств".

На данный момент на Google судом по искам Роскомнадзора наложен оборотный штраф на сумму свыше 7,2 млрд рублей, который компания должна была добровольно выплатить до 19 марта. В мае приставы РФ завели в отношении компании Google дело о принудительном взыскании оборотного штрафа.

Помимо этого, сейчас в отношении российской "дочки" инициировано несколько исков в арбитражном суде, где истцами выступают российские СМИ.

Российское юрлицо Google по итогам 2021 года получило чистый убыток в размере 26 млрд рублей.

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