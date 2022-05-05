В Думе заявили, что ядерный удар со стороны РФ возможен только в рамках обороны

Спикер Госдумы Вячеслав Володин Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Ядерный удар со стороны РФ возможен только в качестве ответного, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Что касается Российской Федерации, вы знаете, у нас это заложено только как возможность ответа на нанесенный удар", - сказал Володин в четверг в эфире радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что "у нас это только ответ, это только в рамках обороны, если нанесут - мы ответим".

В то же время, по словам Володина, "единственная страна, которая применила ядерное оружие - Соединенные Штаты Америки, конечно, от них всего ждать можно". "Они взяли и разбомбили мирные города - Хиросиму и Нагасаки в августе, 6-го и 9-го, будет очередная годовщина. От них можно это ожидать. Потому что у них это в концепции заложено - право на превентивный удар", - отметил спикер.

Также Володин считает, что "нам надо, опять-таки, наконец-то осознать, что вопрос безопасности нашей страны обсуждался с президентом США, он не услышал Россию". "Этот вопрос обсуждался с главами других государств, где мы, обращаясь к ним, просили: давайте сядем за стол переговоров и решим все вопросы. Потому что Украина не самостоятельная. Президент не самостоятельный. Суверенитет потерян. Нацистская идеология проросла, и через нее управляют фактически. Там нет органов власти", - сказал спикер Госдумы.

Президент РФ Владимир Путин 2 июня 2020 года утвердил своим указом "Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". Согласно документу, Россия может применить ядерное оружия в ответ на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если "под угрозу поставлено само существование государства".