Думе предложили запретить иноагентам инициировать общественную экологическую экспертизу

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Депутаты от "Единой России" и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект № 120074-8, который, в частности, содержит запрет гражданам-иноагентам инициировать проведение общественной экологической экспертизы.

Законопроект уточнит правила проведения федеральных и региональных экологических экспертиз и уточнит перечень лиц, которые могут инициировать и проводить общественную экологическую экспертизу объектов хозяйственной деятельности.

Экологическая экспертиза - механизм оценки экологической безопасности предполагаемой хозяйственной деятельности. Сейчас по закону ее можно организовать и проводить по инициативе граждан, общественных организаций (объединений), а также по инициативе органов местного самоуправления общественными организациями, если основным направлением их деятельности является охрана окружающей среды.

Депутаты предложили уточнить, что общественная экологическая экспертиза может инициироваться гражданами России, общественными инспекторами по охране окружающей среды, общественными палатами муниципальных образований, регионов, органов местного самоуправления. Проводиться же она будет общественными палатами, на территории которых планируется реализация объекта.

В законопроекте прописываются лица, которые не могут инициировать общественную экологическую экспертизу. В частности, это - лица, выполняющие функции иностранного агента, а также лица, являющиеся членами, учредителями, членами органов управления, работниками, представителями иностранных организаций, международных организаций, международных общественных движений, а также их филиалов и представительств на территории России.

Кроме того, уточняется, что если сведения об объекте экологической экспертизы составляют государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, то в проведении общественной экологической экспертизы может быть отказано.

Авторы поправок предложили расширить перечень объектов, которые подпадают под федеральную экологическую экспертизу. Теперь под предмет оценки подпадают материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологических ресурсов в России. Под региональную экологическую экспертизу - материалы, обосновывающие объемы (лимиты, квоты) изъятия объектов животного мира и проведение работ по акклиматизации и гибридизации этих объектов.

Сейчас срок проведения государственной экологической экспертизы не должен превышать два месяца и может быть продлен на один месяц по заявлению заказчика. Предлагается установить, что срок проведения данной экспертизы не должен превышать 42 рабочих дня, за исключением экспертизы документации по аквакультуре (здесь не более 20 дней). Срок проведения государственной экологической экспертизы может быть продлен на 20 рабочих дней по заявлению заказчика.

Если закон примет и вступит в силу, экспертизы, не оконченные ко дню его вступления в силу, можно будет завершить по старым правилам.