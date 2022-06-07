Обобщенный законопроект об иноагентах прошел в Госдуме первое чтение

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении обощающий законопроект № 113045-8 о регулировании деятельности иностранных агентов. Он объединяет и актуализирует положения разных федеральных законов об иноагентах.

Проект предусматривает, что иностранным агентом может быть признано любое российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, иное объединение лиц или физическое лицо независимо от его гражданства или отсутствия такового, если такие лица получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием и осуществляют иную деятельность, виды которой будут определены законом.

Контролировать иноагентов предполагается поручить Минюсту и его территориальным органам.

"Для повышения осведомленности граждан и должностных лиц" предусматривается ведение реестра, содержащего информацию об иностранных агентах. Включению в реестр также подлежат сведения о физических лицах, аффилированных с иностранными агентами.

Иноагенты будут обязаны сообщать о наличии такого статуса своим работникам, органам публичной власти, а также маркировать производимые ими материалы.

Маркировка

В соответствии с законопроектом, иноагенты должны будут маркировать распространяемые материалы, если этот контент свыязан с их профессиональной деятельностью или деятельностью, послужившей основанием для включения в реестр, что "исключает обязанность маркировать сообщения личного или бытового характера".

Запреты иноагентам

Законопроект содержит запрет для иноагентов осуществлять преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, производить для них информационную продукцию; иностранный агент не вправе быть организатором публичного мероприятия.

На иностранных агентов также распространяются ограничения, связанные с инвестированием в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

За нарушение законодательства Российской Федерации об иностранных агентах законопроектом предусматривается установление административной, уголовной и иной ответственности.

Исключение из реестра

В законопроекте впервые четко прописан и механизм исключения лиц и организаций из реестра иноагентов. Как говорил один из авторов документа, депутат Госдумы Василий Пискарев, из реестров Минюста и до принятия нового закона были исключены 144 НКО-иноагента и шесть СМИ-иноагентов, так что "процесс обратим".

Для исключения из реестра НКО либо должна прекратить получать денежные средства от иностранных источников, либо прекратить политическую деятельность, или будут выполнены оба эти условия одновременно, пояснил Пискарев.

По его словам, будет предусмотрен и упрощенный порядок выхода из реестра впервые включенных в него физических лиц.

"Такое физическое лицо вправе подать заявление в свободной форме и приложить документы, подтверждающие прекращение обстоятельств, послуживших основанием для включения в реестр. Решение по данному заявлению будет принимать Министр юстиции или его заместитель", - сказал он.

Авторами законопроекта стали 15 депутатов и три сенатора, они внесли документ в Госдуму 25 апреля. Депутаты рассчитывают принять его в трех чтениях до конца весенней сессии.