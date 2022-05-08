Путин поздравил с Днем Победы лидеров и граждан стран СНГ, народы Украины и Грузии

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик, а также народам Грузии и Украины.

"В поздравлениях президент России особо отметил, что в этот день мы отдаем дань признательности и уважения воинам и труженикам тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

При этом Путин подчеркнул важность сохранения памяти о событиях тех суровых лет и противодействия попыткам фальсификации нашей общей истории.

"Сегодня общий долг - не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы", - говорится в посланиях.

В поздравительных телеграммах главам ДНР и ЛНР российский лидер отметил, что" сегодня наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны, выразив уверенность, что, как и в 1945 году, победа будет за нами".

В послании, адресованном ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины, президент РФ подчеркнул "недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне".

Как говорится в сообщении, "обращаясь к лидерам и гражданам зарубежных государств, Владимир Путин передал слова искренней благодарности ветеранам фронта и тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия и долголетия".