Пожар в дачном массиве в Абакане повредил более 530 садовых участков

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение в нескольких садоводческих товариществах в Абакане, сообщается в субботу на странице республиканского управления МЧС во "ВКонтакте".

"На 14:58 (10:58 по Москве) ликвидировано открытое горение пожара по адресу: г. Абакан, д/о Самохвал, СНТ "Южное", СНТ "Саяны", СНТ "Строитель", - говорится в сообщении.

В телеграм-канале МЧС РФ уточняется, что площадь пожара составила 225 га. "В результате огненной стихией поврежден 531 садовый участок и 30 нежилых строений", - сказали в ведомстве.

6 мая огонь охватил 225 га в дачном массиве в районе горы Самохвал в Абакане, пострадали два человека. Изначально сообщалось, что огонь повредил или уничтожил 143 дачных участка.

По данным властей республики, предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем и нарушение требований пожарной безопасности.