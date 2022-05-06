Пожар в дачных поселках в Абакане локализовали

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Абакане пожарные локализовали пожар в дачных поселках Южное и Саяны у горы Самохвал на площади 225 га, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Хакасии.

"Теперь пожарные будут дотушивать действующие очаги и проливать тлеющие остатки", - говорится в пресс-релизе.

О том, что огонь охватил площадь в 225 га сообщалось ранее в пятницу. Пожар начался днем. По сведениям главы республики Валентина Коновалова, вероятной причиной стало неосторожное обращение с огнем или нарушение техники пожарной безопасности.

Пожар затронул 143 дачных участка, пострадали два человека. В МЧС отмечали, что огонь быстро распространялся по сухой траве, в том числе из-за сильного ветра.