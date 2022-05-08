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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:55

Пожар в районе горы Самохвал в Хакасии ликвидировали

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Пожарные в воскресенье утром полностью ликвидировали пожары на горе Самохвал в садовых обществах "Южное", "Саяны", "Строитель", сообщает МЧС Хакасии в своем телеграм-канале.

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Отмечается, что горели сухая трава и постройки на общей площади 225 га. В результате пожаров пострадали два человека.

Как сказали в МЧС, "предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц".

Ранее сообщалось, что огненной стихией поврежден 531 садовый участок и 30 нежилых строений. Пожар начался 6 мая. Изначально сообщалось, что огонь повредил или уничтожил 143 дачных участка.

Хакасия Абакан Самохвал
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