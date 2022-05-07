На большей части территории Курганской области снят режим ЧС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Курганской области отменен режим ЧС в большинстве муниципальных образований, сообщается в телеграм-канале правительства региона.

"В связи с тем, что благодаря слаженной работе сил и средств угроза населенным пунктам снята, и улучшением пожароопасной обстановки - в большинстве муниципальных образований Курганской области снят режим ЧС. Он продолжит действовать на территории Каргапольского, Кетовского и Белозерского округов", - говорится в сообщении.

28 апреля из-за природных пожаров в регионе был введен режим ЧС. 5 мая его отменили в Варгашинском районе, Макушинском и Петуховском муниципальных округах, режим ЧС продолжал действовать в Кургане, Кетовском и Белозерском округах.

6 мая из-за сухой и ветреной погоды, а также роста числа природных пожаров режим ЧС был вновь распространен на всю территорию региона.