Режим ЧС введен в Курганской области из-за природных пожаров

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Режим ЧС введен на территории Курганской области в связи с увеличением количества природных пожаров из-за жаркой и ветреной погоды, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В настоящее время силы и средства сосредоточены на защите населенных пунктов Кетовского района Просвет и Новый просвет, Чистопрудный, Чернавское от действующего природного пожара.

Проводится эвакуация населения из-за возможной угрозы распространения огня в условиях сильного ветра. Большинство жителей размещаются у родственников, для нуждающихся организованы пункты временного размещения в районных школах.

В регион прибывают дополнительные силы МЧС России - аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Свердловской и Челябинской областям, оснащенные специализированным оборудованием.

Пресс-служба также сообщила, что удалось ликвидировать один из крупных пожаров в деревне Моревское Варгашинского. В садовом товариществе "Малиновка" в Кургане работы продолжаются.

Сообщения о двух крупных ландшафтных пожарах поступили в четверг около 13:00 по московскому времени. Сотрудники МЧС Курганской области эвакуировали 500 человек из "Малиновки". Тушение пожаров осложняет аномально жаркая для региона погода и сильный ветер.