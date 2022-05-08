Площадь природных пожаров в Курганской области сократилась втрое

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Охваченная природными пожарами площадь в Курганской области сократилась с 6,5 до 2 тыс. га, сообщается в телеграм-канале правительства региона.

"В самое сложное время, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий, площадь пожаров составляла до 6 535 гектаров. Работа всех служб (...), а также авиации позволила сократить территорию, охваченную пожарами, до 2 тыс. гектаров", - говорится в сообщении.

По данным властей, в настоящее время в регионе зафиксировано четыре очага пожаров, два из них локализованы.

Пресс-служба МЧС России в свою очередь сообщила, что к тушению огня в регионе привлечено более 1,2 тыс. человек и около 200 единиц техники.

Как отметили в ведомстве, "сегодня основная группировка сил и средств МЧС России, в том числе авиация, продолжают работу в Кетовском муниципальном округе, где сохраняется сложная лесопожарная обстановка".

Ранее сообщалось, что 7 мая в большинстве муниципальных образований Курганской области был снят режим ЧС, введенный из-за ситуации с пожарами. Он продолжает действовать на территории Каргапольского, Кетовского и Белозерского округов, Варгашинского района и города Кургана.