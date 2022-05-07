В Красноярском крае завели уголовные дела по фактам гибели людей в результате пожаров

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Уголовные дела возбуждены по фактам гибели пяти человек в результате пожаров в селе Никольск и селе Талажанка Красноярского края, сообщило в субботу региональное управление СКР.

"Возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в субботу в разных домах по улице Октябрьской села Никольск Шарыповского района обнаружено тело, предположительно, мужчины и останки еще одного человека. В селе Талажанка Казачинского района в домах обнаружены тела трех человек, предположительно, двух женщин и мужчины.

На месте работают следственно-оперативные группы, проводятся осмотры, устанавливаются личности погибших и пострадавшие.

Прокуратура края сообщила, что, по предварительным данным, в ходе тушения пожара в Талажанке были обнаружены тела мужчины 1971 г.р., двух женщин 1946 г.р. и 1976 г.р. В Никольске во время пожара погибли мужчина 1952 г р. и женщина 1938 г.р.

Из-за массовых пожаров в крае введен режим ЧС.