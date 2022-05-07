Спасатели локализовали пожары в шести населенных пунктах Красноярского края

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорания в шести населенных пунктах Красноярского края, сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС.

В сообщении говорится, что пожары локализованы в населенных пунктах Новокурск Шарыповского района, Таланажка Казачинского района, Лакино Большемуртинского района, Бадаложное Козульского района, Павловка Боготольского района и Белый Яр Ачинского района.

По данным МЧС, наиболее крупные пожары зарегистрированы в 10 населенных пунктах и одном садоводческом товариществе.

Отмечается, что использовать авиацию в тушении пожаров невозможно из-за сильной ветровой нагрузки.

По информации ведомства, на заседании оперативного штаба по реагированию на ЧС в крае губернатор Александр Усс поручил организовать размещение пострадавших в пунктах временного размещения, их питание и оказание им необходимой медпомощи. Сейчас большая часть граждан, чьи дома пострадали в результате пожаров, размещается у родственников.

Как сообщалось, в субботу утром в край пришел шквалистый ветер, скорость которого достигала 40 м/с. В результате падения деревьев, перехлеста линий электропроводов и падения линий электропередачи во многих территориях региона одномоментно произошли возгорания.

Из-за массовых пожаров в крае введен режим ЧС.