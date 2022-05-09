Путин подписал указ о квоте на прием в вузы для детей участников операции на Украине

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов", сообщает пресс-служба Кремля.

Документ подписан "в целях поддержки семей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел РФ, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины".

Согласно указу, правительству поручено обеспечить установление вузами "специальной квоты приема на обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) в размере 10% общего объема контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по каждой специальности или направлению подготовки".

Квота будет предусмотрена для детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных госорганов, в которых предусмотрена военная служба; сотрудников органов внутренних дел РФ, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, в том числе погибших при исполнении обязанностей военной службы.

Указом установлено, что в пределах специальной квоты прием на обучение детей военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, получивших увечье или заболевание, осуществляется на основании результатов вступительных испытаний; детей военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье или заболевание - без вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности).

"Федеральным органам исполнительной власти и федеральным государственным органам, в ведении которых находятся федеральные общеобразовательные организации со специальными наименованиями "президентское кадетское училище", "суворовское военное училище", "нахимовское военно-морское училище", "кадетский (морской кадетский) военный корпус", "кадетский корпус", "казачий кадетский корпус", обеспечить прием в такие организации детей военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, без вступительных испытаний", - говорится в тексте указа.

Федеральным органам исполнительной власти и федеральным государственным органам, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, поручено "обеспечить выдачу детям военнослужащих и сотрудников, поступающим на обучение в образовательные организации высшего образования и образовательные организации, указанные в пункте 3 настоящего Указа, документов, подтверждающих право на прием в такие образовательные организации в соответствии с настоящим Указом".

Федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, поручено "в месячный срок разработать и направить в образовательные организации высшего образования методические рекомендации по организации приема на обучение детей военнослужащих и сотрудников в пределах специальной квоты".

Президент рекомендовал высшим должностным лицам субъектов РФ "предоставить меры поддержки детям военнослужащих и сотрудников, поступающим на обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин, выступая на военном параде в Москве, заявил: "Гибель каждого нашего солдата и офицера - это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают все, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им". Он добавил: "Особую поддержку окажем детям погибших и раненных боевых товарищей. Указ президента об этом сегодня подписан".

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции.