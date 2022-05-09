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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:51

Путин вручил звезду Героя отцу погибшего командира батальона ДНР "Спарта"

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин по окончании парада на Красной площади в честь Дня Победы встретился с Артемом Жогой, отцом командира батальона "Спарта" Владимира Жоги (позывной "Воха"), сообщил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На встрече глава государства вручил звезду Героя отцу Владимира Жоги", - сказал он.

6 марта Путин присвоил звание Героя Российской Федерации посмертно командиру батальона ДНР "Спарта" Владимиру Жоге, сообщала пресс-служба Кремля.

Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о его гибели в Волновахе.

Жога погиб во время операции по прикрытию эвакуации гражданских лиц, прежде всего женщин и детей, из Волновахи.

Хроника 24 февраля – 09 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин ДНР Спарта Артем Жога Владимир Жога
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