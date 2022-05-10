Саратовский губернатор сообщил о досрочном сложении полномочий

Валерий Радаев Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что досрочно покидает свой пост.

"Мною принято решение о досрочном сложении полномочий губернатора. Я десять лет возглавлял Саратовскую область. В связи с приближающейся избирательной кампанией не буду выдвигать свою кандидатуру на очередной срок для избрания главой региона", - приводятся слова Радаева в телеграм-канале его пресс-службы во вторник.

Радаев отметил, что планирует "сосредоточиться на другом направлении работы".

Он поблагодарил жителей региона за совместную работу и поддержку, президента страны - за доверие. "У меня была возможность трудиться на высоком посту на благо земляков и развитие нашей Саратовской области", - отметил глава региона.

Радаев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области в марте 2012 года. В апреле 2012 года депутаты Саратовской областной думы на внеочередном заседании приняли решение о наделении Радаева полномочиями губернатора. 10 сентября 2017 года он был избран губернатором Саратовской области. За него проголосовали 74,63% избирателей.