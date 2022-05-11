Белгородский губернатор сообщил об одном погибшем при обстреле приграничного села

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Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем в результате обстрела приграничного села Солохи со стороны Украины.

"Самая тяжелая ситуация за все время обстрелов. По подтвержденной информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи, и 3 раненых, им оказывается вся необходимая помощь", - написал глава региона в телеграм-канале.

Обстрел со стороны Украины села Солохи Белгородского района произошел в среду вечером. Сообщалось об одном пострадавшем.

По словам губернатора, есть частичное разрушение одного жилого дома. Основное задымление происходит из-за камыша, растущего за пределами населенного пункта. Пожарные расчеты уже работают на месте.

Гладков заверил, что дома в селе не горят.

Приграничные с Украиной села Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны.

1 апреля в результате авиаудара украинских военных произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. 12 апреля в Шебекинском районе, граничащем с Харьковской областью, были повреждены железнодорожные пути.

14 апреля при обстреле получил осколочное ранение житель села Журавлёвка. В Журавлёвке и Нехотеевке администрация Белгородского района ввела режим ЧС.

19 апреля при обстреле села Головчино Грайворонского городского округа были нарушены газо- и электроснабжение. В результате обстрела пострадали трое местных жителей.

25 апреля со стороны Украины были обстреляны территории сел Нехотеевка и Журавлёвка в Белгородском районе. Сообщалось о двух пострадавших.

26 апреля ночью было обстреляно село Головчино в Грайворонском городском округе. Повреждено несколько нежилых построек и более десятка домов. Среди мирного населения пострадавших нет.

Об обстрелах приграничных сел в Белгородской области также сообщалось ранее в мае.

Всего за время спецоперации на Украине в Белгородской области при обстрелах с украинской стороны повреждено более 200 жилых домов.