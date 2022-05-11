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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:04

В Кремле "подчистили" президентский пул журналистов

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Ряд СМИ, которые раньше участвовали в журналистском пуле, освещающем деятельность президента РФ Владимира Путина, покинули его в силу разных причин, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, почему в регулярных телефонных брифингах с Песковым больше не участвуют корреспонденты сетевого издания "Медуза" (признано в РФ СМИ-иноагентом), "Эха Москвы" и УНИАН, пресс-секретарь президента сказал: "Там надо было подчистить, что называется, пул. "Эха Москвы" больше не существует". УНИАН - он (журналист агентства - ИФ) здесь работал, всегда был на конференц-колле в пуле - но он давным-давно уехал и на связь не выходит. А "Медуза" фактически перестала иметь хоть какую-то связь с Россией. Это не российское СМИ, у них нет аккредитации".

В начале марта "Эхо Москвы" было отключено от эфирного вещания, также по требованию Генпрокуратуры был заблокирован сайт радиостанции. Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к сайту "Эхо Москвы" "в связи с целенаправленным и систематическим размещением информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР".

Доступ к сайту УНИАН также заблокирован в РФ.

Дмитрий Песков Владимир Путин
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