Алексей Венедиктов оспорил статус СМИ-иноагента в суде

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Бывший главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в суде оспорил решение Минюста присвоить ему статус СМИ-иноагента. Иск подан в Чермушкинский суд Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Суд зарегистрировал иск Венедиктова А.А. об оспаривании действий органов государственной власти",- сказали в суде.

Венедиктов и сотрудничавшие с "Эхом Москвы" журналисты Сергей Пархоменко и Александр Невзоров были внесены в реестр СМИ-иноагентов 22 апреля.

Венедиктов тогда же сказал, что считает это решение Минюста безосновательным и политически мотивированным, и пообещал его оспаривать вплоть до Конституционного суда.

Сейчас в реестре СМИ-иноагентов 166 граждан и СМИ.

Ранее 7 июня стало известно, что статус СМИ-иноагента оспорил журналист Юрий Дудь. Его иск к Минюсту направлен в Лефортовский суд Москвы.

Радиостанция "Эхо Москвы" была отключена от эфирного вещания вечером 1 марта перед началом передачи политолога Екатерины Шульман (признана в России СМИ-иноагентом). Также стало известно, что Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать сайт "Эха" (и одновременно сайт телеканала "Дождь", признанного в России СМИ-иноагентом), за призывы к экстремизму и за фейки о событиях на Украине. Сайт заблокировали.

3 марта совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" принял решение закрыть радиостанцию и ее сайт. 4 марта "Эхо" лишилось редакционных помещений и интернета. 5 марта Венедиктов перестал быть главным редактором радиостанции. 20 апреля Таганский суд Москвы признал законным решение ограничить доступ к "Эху" как к информационному ресурсу. В суде выяснилось, что претензии Генпрокуратуры вызвали только публикации на сайте радиостанции, но не ее эфирное вещание.