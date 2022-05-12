Экс-министр Улюкаев вышел из тверской колонии по УДО

Алексей Улюкаев Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев вышел из исправительной колонии в Твери в связи с условно-досрочным освобождением, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Улюкаев отбывал наказание в исправительной колонии №1.

Экс-министра вывезли с территории колонии на джипе. Сам Улюкаев не стал общаться с журналистами.

27 апреля Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство адвоката Улюкаева о его условно-досрочном освобождении. По словам источника "Интерфакса", прокуратура и администрация колонии "не были против условно-досрочного освобождения министра, отметили его хорошее поведение" в колонии.

Извещение о решении суда экс-министру было вручено 28 апреля.

В пресс-служба райсуда "Интерфаксу" сообщили, что в случае отсутствия апелляций со стороны прокуратуры и УФСИН Улюкаев сможет выйти на свободу по УДО уже после праздников.

Накануне стало известно, что прокуратура и ФСИН не стали подавать жалоб на решение об условно-досрочном освобождении Улюкаева, в связи с чем должен покинуть колонию 12 мая.

Первое в современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября 2016 года. Уже на следующий день по решению суда он был помещен под домашний арест в своей квартире на Минской улице в Москве, а президент РФ Владимир Путин освободил министра от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях. Кроме того, суд назначил экс-чиновнику штраф в размере более 130 млн рублей, который был полностью выплачен в 2018 году.

Свою вину Улюкаев не признал.